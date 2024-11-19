البرهان: الحرب بنهايتها ولا هدنة مع أعداء الشعب

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال المؤتمر الاقتصادي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد إن الحرب مع قوات الدعم السريع تشارف على النهاية، مؤكدا أنه لا مجال للتفاوض والهدنة مع من سماهم "أعداء الشعب".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة البرهان بالمؤتمر:

هذه الحرب في نهايتها.

ليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني.

نرفض التدخل والإملاءات الخارجية على السودان.

ليس هناك مستقبلٌ أو وجود للدعم السريع وداعميه في السودان.

مستقبل التحالف مع دول الإقليم والعالم مبنيٌّ على مخرجات ومحصلات الحرب.

نرفض تماما عقد حزب "المؤتمر الوطني" اجتماع مجلس شورى ولن نقبل عملا سياسيا يشكل تهديدا لوحدة البلاد.

المقاتلون في الميدان لا ينتمون لأي جهة لا "المؤتمر الوطني" ولا غيره بعكس مزاعم بعض القوى السياسية.

السودان لم يكن مُوافقا على مشروع القرار البريطاني كما روّج بعض المشككين.

مشروع القرار البريطاني ينتهك السيادة السودانية.

القرار لم تكن فيه إدانة "لداعمي التّمرد".

قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يقول إن #السودان لن يوافق على التفاوض أو وقف إطلاق نار ما لم يكن مرتبطا بانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي دخلها#الأخبار pic.twitter.com/twxLGRTj68 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2024

وكانت بريطانيا قدمت مؤخرا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.