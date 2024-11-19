أردوغان يتهم إسرائيل بالإرهاب ويتعهد بالوقوف مع المظلومين

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بـ"ممارسة إرهاب دولة"، مؤكدا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين.

وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، قال أردوغان إن "التكلفة البشرية لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة بدعم من قوى غربية تتزايد يوما بعد يوم".

وأضاف أن "العالم لم يتخذ حتى الآن الموقف الذي كنا ننتظره ضد ظلم إسرائيل"، مؤكدا أن تركيا ستواصل هذا النضال بالتعاون مع أصدقائها، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين حتى لو بقيت بمفردها في ذلك.

وأكد الرئيس التركي أن "مشكلة بلاده هي مع الذين يجرون المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار عبر سياسة الاحتلال والغزو".

ولفت إلى أنه نتيجة لمبادرة تركيا تم تضمين عبارات قوية بشأن غزة في إعلان قادة مجموعة العشرين.

وشدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول في هذه الفترة.

ولفت إلى أن "التاريخ لن يغفر للصامتين تحت أي ذريعة كانت تجاه هذا العنف وهذه الوتيرة المتصاعدة من الوحشية".

وأوضح أردوغان أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى هيكل نخبوي يخدم مصالح 5 أعضاء دائمين فقط بدلا من حماية حقوق 193 دولة عضوة بالأمم المتحدة".

وأعرب عن تمنياته بأن تقدم الإدارة الأميركية الجديدة على خطوات أكثر جرأة وحكمة ودعما على طريق السلام.

وحول تحديث روسيا عقيدتها النووية، قال أردوغان "لا نستطيع القول إن الحرب التي تستخدم فيها الأسلحة النووية لها جانب إيجابي".

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن ونوفر السلام الذي ينتظره العالم".