الاحتلال يستهدف خيمة نازحين بالمواصي ويقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي في جنوب غربي قطاع غزة التي تزعم إسرائيل أنها "إنسانية آمنة"، وفي الأثناء واصل الاحتلال قصف المنازل وتفجيرها في شمال القطاع مستخدما أطنانا من المتفجرات.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الطائرات الإسرائيلية قصفت خيمة في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس مما أدى إلى احتراقها وعدد من الخيام المحيطة بها.

من جانبها، قالت مصادر طبية فلسطينية إن القصف الإسرائيلي للخيمة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجراح بين الخطرة والمتوسطة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا حي تل الهوى بجنوب غربي مدينة غزة وسط القطاع، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي المكثف المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي القطاع إلى جانب استهداف وسط المدينة بالغارات الجوية.

واستشهد أمس الأحد أكثر من 111 فلسطينيا جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال معظمهم في شمال القطاع.

فقد ارتكب الاحتلال أمس 4 مجازر في بيت لاهيا وحدها حيث قصف عمارات سكنية ومنازل مدنية، استشهد على إثرها أكثر من 72 شهيدا من عائلات غباين وغنيم وصافي وعيادة وعبد العاطي والتلولي، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضاف المكتب -في بيان- أن الاحتلال "ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل مدنية، واستشهد على إثر المجزرتين 24 شهيدا من عائلات أبو عرمانة وصيدم وعقل والمصري والحملاوي وأمُّوم".

وأكد البيان أن جيش الاحتلال "كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها عشرات من المدنيين النازحين، وأن أغلبهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".

أطنان من المتفجرات

على صعيد متصل، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الطيران الإسرائيلي شن 10 غارات على بيت لاهيا واستخدم أطنانا من المتفجرات، بعد مقتل جنديين إسرائيليين في هذه المنطقة أمس.

وأكد المصدر ذاته أن المقاوم الذي قتل الجنديين خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة قريبة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأحد مقتل عسكريين اثنين في صفوفه، أحدهما قائد سرية، خلال معارك في شمال قطاع غزة. وأضاف أنهما كانا يخدمان في كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير.

وبمقتل الجنديين ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة إلى 798 ضابطا وجنديا، بينما أصيب 5 آلاف و365 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة، سقط فيها أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.