ملك الأردن: نعمل خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن بلاده تعمل من خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة والضفة الغربية.

وقال الملك -في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين- إن قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، مؤكدا مواصلة الدفاع عن مقدساتها.

وتابع الملك عبد الله الثاني في خطابه -وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية- "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".

وأضاف أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام.

وأشار إلى أن الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفا أن بلاده قدمت جهودا جبارة ووقف أبناؤها وبناتها بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف. وأضاف أن الأردنيين كانوا "أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.