مظاهرة بإسطنبول احتجاجا على رسو سفن شحن تغذي إسرائيل بالبضائع

تظاهر ناشطون أمس الأحد أمام ميناء إمبرلي في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على رسو سفن شحن تغذي إسرائيل بالبضائع، على حد قولهم.

وندد المشاركون في التجمع الاحتجاجي الذي دعت له "لجنة العمل من أجل فلسطين" بما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، وطالبوا الحكومة التركية بقطع كل قنوات تزويد إسرائيل بالبضائع.

ويقع ميناء إمبرلي في منطقة بيليك دوزو على الطرف الأوروبي من إسطنبول على بحر مرمرة، ويعتبر من أكبر موانئ تركيا وأحد أكبر 48 محطة حاويات في العالم إذ يضم 2.7 مليون حاوية.

وتشهد إسطنبول باستمرار مظاهرات تضامنية مع فلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر العديدة التي يرتكبها فيه، كان آخرها مظاهرة حاشدة في المدينة مساء أمس الأحد.

وحمل المشاركون في التظاهرة -التي انطلقت من منطقة بايزيد إلى منطقة يني جامع- لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفعوا أعلام فلسطين ولبنان مرددين هتافات تطالب بوقف المجازر.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.