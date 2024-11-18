نتنياهو: رفضنا تهديد واشنطن ودخلنا رفح

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الإدارة الأميركية هددت تل أبيب بوقف تزويدها بالسلاح إذا دخل الجيش الإسرائيلي رفح، وقال خلال جلسة للكنيست بشأن ملف الأسرى في غزة إن حكومته رفضت تهديد واشنطن ودخلت رفح.

وفي كلمته أمام الكنيست – التي قاطعتها عائلات الأسرى الإسرائيليين وأعضاء الكنيست واتهموه يإفشال صفقة للتبادل- قال نتنياهو إن الرئيس الأميركي جو بادين قال له شخصيا "إن دخلتم ستكونون وحدكم"، مؤكدا أنه تحدى هذا ودخلت القوات الإسرائيلية رفح.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته وضعت أمامها 3 أهداف هي القضاء على قدرات حركة حماس وإعادة المحتجزين وعدم تكرار ما جرى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

ولفت نتنياهو خلال خطابه إلى ان التسريبات الأمنية في إسرائيل قوضت التوصل لصفقة وإعادة الأسرى من غزة، وأضاف أن التسريبات تسببت في إحداث ضرر هائل بإسرائيل، مشيرا إلى أنه طالب مرات عدة بإجراء تحقيق في هذه التسريبات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تخوض حربا جديدة "وجود ومستقبل الدولة". مشددا على أنه جهود إعادة المحتجزين والأسرى في غزة لم تتوقف ولو للحظة واحدة. حسب قوله.

وكرر الحديث عن تدمير جزء كبير من قدرات حركة حماس "وربما لم ننته من ذلك بعد لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر".

وزعم نتنياهو أن حركة حماس وليست إسرائيل هي العائق أمام إتمام صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، واستشهد بكلام منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي

ومسؤولي الإدارة الأميركية الذي أكدوا – بحسب نتنياهو- أن حماس هي التي ترفض المفاوضات وهي العائق أمام صفقة تبادل.

كما زعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي أعاد حتى الآن 145 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأشار إلى أنه في سياق جهود إعاد المحتجزين نقل عن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيان تأكيدهما ضرورة ممارسة ضغوط على حماس للتنازل عن شروطها.

فصل الساحات

وعن القرارات التي اتخذتها حكومته بعد هجوم 7 اكتوبرم تشرين الأول العام الماضي قال نتنياهو إن القرار الأول "هو كيف يمكننا أن نفصل بين وحدة الساحات التي تشكلت".

وأشار في السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر التوجه شمالا وإعادة سكان المستوطنات هناك إلى منازلهم.

وبشأن التعامل مع حزب الله قال نتنياهو إنه قدمت لحكومته 3 خيارات لكن كان له خيار رابع وهو تدمير القدرات الصاروخية للحزب.

وفي هذا السياق زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيشه دمر ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو قوله إنه ليس بحاجة لأي أحد يمارس ضغوطا عليه من أجل إنجاز صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماته بوضع خطة بديلة وعرضِها عليه الخميس المقبل بشأن إدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بدون أي علاقة لحماس بذلك.

وجدد نتنياهو التأكيد على أن إسرائيل سوف تسيطر أمنيا على قطاع غزة بالإضافة إلى سيطرة فعلية على بعض المناطق وعلى رأسها محور فيلادلفيا.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو قوله إن قرار اغتيال حسن نصر الله لم يتخذ في المجلس الوزاري المصغر بل وافق عليه وهو على متن الطائرة خلال توجهه إلى واشنطن.