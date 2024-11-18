شاهد.. هلع ورعب بتل أبيب جراء استهداف صاروخي

شهدت تل أبيب الكبرى اليوم الاثنين حالة من الهلع والفوضى بعد قصف صاروخي استهدف المدينة وأدى إلى وقوع إصابات، إحداها خطيرة، وسط تصاعد أصوات الإنذارات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف طال مناطق عدة، بينها موقع قرب مجمع تجاري شرقي المدينة، حيث سُمع دوي 4 انفجارات قوية، مما أدى إلى تضرر الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

ووثقت مشاهد حالة هلع وفوضى ومحاولة هروب باتجاه الملاجئ، حيث ظهر عدد من الإسرائيليين مذعورين، في حين اصطدمت سيارة مسرعة بأحدهم أثناء هروبه بحثا عن مأمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من لبنان، مشيرا إلى أن شظايا الاعتراض سقطت في مناطق مأهولة.

وفي السياق ذاته، قالت القناة الـ12 إن صاروخا باليستيا سقط في منطقة بني براك شرق تل أبيب بعد إخفاق منظومة الدفاع الجوي في اعتراضه.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وسط أنباء عن إغلاق مطار بن غوريون.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى، بينها خليج مدينة حيفا شمال تل أبيب.