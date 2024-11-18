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إسرائيل تحقق في سقوط صاروخ اعتراضي بإيلات

من اعتراض "القبة الحديدية" صواريخ أطلقت من لبنان فوق منطقة الجليل الأعلى في وقت سابق (الفرنسية)
18/11/2024

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة، في حين قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق إنها استهدفت المنطقة بمجموعة من المسيّرات.

وأوضح جيش الاحتلال أنه اعترض مسيّرة قادمة من جهة الشرق "قبل دخولها الأجواء في إيلات"، قبل إعلانه لاحقا أنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات خلال تصديه لمسيّرة.

من جهتها، قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة، إذ دأبت مؤخرا على تنفيذها هجمات من هذا النوع على ما تسميه "أهدافا حيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، في إشارة إلى تنفيذ الجيش عمليات اعتراضية عادة بصواريخ ضد طائرات مسيرة وصواريخ.

كما نشرت منصات مشاهد مصورة يوثق بعضها ما قالت إنه خلال هروب مستوطنين بعد تفعيل الدفاعات الجوية وصفارات الإنذار في إيلات، وأخرى لسقوط أحد صواريخ "القبة الحديدية" بعد فشله في اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة.

وأول أمس، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل من دون دوي صفارات الإنذار، وذلك ضمن اعتراضات متكررة في ظل اشتعال الجبهة الشمالية، والمواجهات مع حزب الله اللبناني الذي يستهدف بالقذائف الصاروخية مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطنات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد بسقوط صواريخ في أكثر من موقع في مستوطنات عدة منها في الجليل الأعلى، وقالت إنها تسببت بوقوع أضرار في أحد المنازل، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مواصلا غاراته العنيفة على مناطق لبنانية من بينها العاصمة بيروت.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منذ صباح الأحد نحو 200 هدف في لبنان، مضيفا أنه استكمل موجة أخرى من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نعى حزب الله مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسي، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها اغتالته بغارة، في أعقاب إعلانها استهداف رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله، في قصف على بيروت مساء الأحد.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + مواقع التواصل الاجتماعي

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