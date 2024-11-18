إسرائيل تحقق في سقوط صاروخ اعتراضي بإيلات

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة، في حين قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق إنها استهدفت المنطقة بمجموعة من المسيّرات.

وأوضح جيش الاحتلال أنه اعترض مسيّرة قادمة من جهة الشرق "قبل دخولها الأجواء في إيلات"، قبل إعلانه لاحقا أنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات خلال تصديه لمسيّرة.

🔴 لحظة سقوط أحد صواريخ القبة الحديدية بعد فشله في اعتراض طائرة مسيرة في سماء"إيلات" جنوب #فلسطين المحتلة pic.twitter.com/scJz53YWOa — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 17, 2024

من جهتها، قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة، إذ دأبت مؤخرا على تنفيذها هجمات من هذا النوع على ما تسميه "أهدافا حيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المقـ.ـاومة الإسلامية في العراق: مشاهد من إطلاق طيران مسير باتجاه هدف حيوي في "إيلات" أم الرشراش المحتلة. pic.twitter.com/GXWzyL0VqD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2024

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، في إشارة إلى تنفيذ الجيش عمليات اعتراضية عادة بصواريخ ضد طائرات مسيرة وصواريخ.

كما نشرت منصات مشاهد مصورة يوثق بعضها ما قالت إنه خلال هروب مستوطنين بعد تفعيل الدفاعات الجوية وصفارات الإنذار في إيلات، وأخرى لسقوط أحد صواريخ "القبة الحديدية" بعد فشله في اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة.

🔴 هلع وذعر وهروب المستوطنين بعد تفعيل دفاعات الاحتلال الجوية وصفارات الإنذار في إيلات جنوب #فلسطين المحتلة pic.twitter.com/pji6TvuMGg — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 17, 2024

وأول أمس، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل من دون دوي صفارات الإنذار، وذلك ضمن اعتراضات متكررة في ظل اشتعال الجبهة الشمالية، والمواجهات مع حزب الله اللبناني الذي يستهدف بالقذائف الصاروخية مواقع عسكرية للاحتلال ومستوطنات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد بسقوط صواريخ في أكثر من موقع في مستوطنات عدة منها في الجليل الأعلى، وقالت إنها تسببت بوقوع أضرار في أحد المنازل، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مواصلا غاراته العنيفة على مناطق لبنانية من بينها العاصمة بيروت.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منذ صباح الأحد نحو 200 هدف في لبنان، مضيفا أنه استكمل موجة أخرى من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نعى حزب الله مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسي، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها اغتالته بغارة، في أعقاب إعلانها استهداف رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله، في قصف على بيروت مساء الأحد.