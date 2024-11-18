خبير عسكري: هكذا تضرب مشاهد القسام الجبهة الداخلية بإسرائيل

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات إن مشاهد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تعتبر أطروحة في العلم العسكري لا يجادل فيها أحد، مؤكدا أن صورة الجيش الإسرائيلي تتحطم في غزة.

ويرى عريقات -في تحليله العسكري للجزيرة- أن من يخطط تحت الأنقاض وفي شبكات الأنفاق ويرسم خطته عبر الحاسوب لضرب القوات الإسرائيلية "يتفوق على رئيس أركان جيش الاحتلال وقادته الذين يحتمون بالدبابات أرضا والطائرات جوا".

ووفق الخبير العسكري، فإن الصورة التي ظهر فيها أحد مقاتلي القسام وهو يرسم خطته عبر الحاسوب، إضافة إلى تصوير آثار دماء جنود الاحتلال والاستحواذ على مقتنياتهم بعد الإغارة عليهم والدوس على العَلم الإسرائيلي "تضرب صناع الوعي والجبهة الداخلية في إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، بثت كتائب القسام مشاهد فيديو تظهر ما وصفته بـ"التحام مقاتليها" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد بعرض مراحل التخطيط والتجهيز لعمليات استهداف قوات الاحتلال، وظهر في الفيديو أحد عناصر القسام مؤكدا أن وحدات الرصد التابعة للكتائب حددت منزلا اتخذه قناصة إسرائيليون موقعا لهم لاستهداف المقاتلين الفلسطينيين.

وأثنى عريقات على المقاومة وعملياتها التي وصفها بالبطولية والشجاعة، وقال إن ما يحدث عبارة عن معركة أدمغة وعقول، وكذلك معركة إعلامية تتحدث الصور فيها عن نفسها وتبرز تصميما وإرادة ميدانية.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت -أمس الأحد- بأن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في معركة جباليا وشمال القطاع المتواصلة منذ 5 أسابيع.

وبشأن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة، قال الخبير العسكري إن الجيش وجهازي الشاباك والموساد يريدون الالتفاف على المقاومة بعد الفشل في الوصول إلى المقاومين ومواقعهم والأسرى الإسرائيليين.

ولكن عريقات يرى أن المقاومة الفلسطينية "لديها من الكفاءات الذهنية التي تستطيع التكيف مع الواقع الميداني والقتالي، والتصدي لمخططات الاحتلال".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن سموتريتش قوله إن "على إسرائيل انتزاع السلطة من حماس"، مؤكدا أن الأمر "ممكن عبر سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية إلى غزة".