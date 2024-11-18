حزب الخضر الألماني يرشح وزير الاقتصاد لمنصب المستشار

أعلن حزب الخضر الألماني ترشيح وزير الاقتصاد روبرت هابيك لمنصب المستشار في انتخابات البرلمان الاتحادي المقبلة المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط 2025.

وحصل هابيك الذي يشغل منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس على 96% من أصوات مندوبي الحزب، حيث وافق 48 عضوا على طلبه وصوّت 20 آخرون ضده، بينما امتنع 7 عن التصويت الذي أجري أمس الأحد في مؤتمر الحزب بمدينة فيسبادن.

وبحسب الوكالة الألمانية، أعلن روبرت قبوله خوض الانتخابات إلى جانب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك زميلته في الحزب، مضيفًا أنه سيركز في حملته على العدالة الاجتماعية وحماية المناخ وأمن الطاقة، وشدد على أن المساواة في الحقوق أمر بالغ الأهمية.

واستعرض هابيك تقييمًا لفترة عمله الوزاري، معترفا بأن قانون طاقة المباني الذي ألحق ضررا كبيرا بشعبيته لا يزال معلقا فوق حملته الانتخابية مثل "سيف دموقليس"، مشددا في الوقت نفسه على قدرته على التعلم من الأخطاء.

وأعربت بيربوك في وقت سابق عن دعمها لاختيار هابيك مرشحا رئيسيا للحزب، واصفة إياه بأنه شخص "براغماتي فوق العادة"، ومشيرة إلى أنه بصفته وزيرا للاقتصاد تمكن من المحافظة على المسار خلال الأزمات، وأنه حرر ألمانيا من الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة، متعهدة بدعمه في حملته.

وطلب هابيك قبل ترشيحه دعم المندوبين، مؤكدا أنه يسعى لكسب ثقتهم ليتمكن من مواصلة تحمل مسؤولية هذا الحزب.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية بالاتحاد المسيحي في ألمانيا على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.