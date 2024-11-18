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أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب الأردني

AMMAN, JORDAN - FEBRUARY 16 : Jordan's lower house speaker Ahmed Safadi speaks during an exclusive interview on February 10, 2023 in Amman, Jordan. (Photo by Laith Al-jnaidi/Anadolu Agency via Getty Images)
الصفدي شغل منصب رئيس مجلس النواب دورتين متتاليتين في المجلس السابق (الأناضول)
18/11/2024

فاز النائب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات الأعضاء.

وحاز الصفدي 98 صوتا من أصل 138 صوتا من أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، متقدما على صالح العرموطي، الذي حصل على 37 صوتا.

وبلغ عدد الحاضرين من النواب 137، في حين غاب نائب واحد عن عملية الانتخاب، وألغيت ورقتان.

وحسب النظام الداخلي للمجلس يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، ويعتبر فائزا من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للمنصب أكثر من اثنين.

وبذلك يصبح الصفدي أول رئيس لمجلس النواب الـ20، الذي انتُخب في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وقد شغل المنصب ذاته دورتين متتاليتين في المجلس السابق.

يشار إلى أن البرلمان الأردني مُشكَّل من مجلسين، هما مجلس الأعيان المُعيَّن من قِبل الملك، ومجلس النواب المنتخب.

المصدر : وكالة الأناضول

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