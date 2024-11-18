إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية للضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل 5 في اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت عدة بلدات وقرى في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ففي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل شابان في اقتحام قوات إسرائيلية بلدة الخضر جنوب المدينة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ووسط الضفة، ذكرت محافظة القدس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة وأطلق قنابل الغاز تجاه المحال التجارية والمركبات.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدتي سِنجل وسلواد شمال وشرق مدينة رام الله، وشهدت المنطقة أيضا شن قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في قرية المغير.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس واعتقل شابين من داخل صالون للحلاقة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سبسطية وبيتا في نابلس.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس pic.twitter.com/rJULXUEUWc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2024

وأكدت مصادر للجزيرة اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابتين خطيرتين جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة.

ونقلت حسابات محلية مشاهد لما قالت إنه استهداف جرافة لقوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار، وذلك بالتزامن مع عمل الجرافات على تدمير ممتلكات المواطنين.

متابعة .. استهداف جرافة للاحتلال بالقرب من الصرح بمخيم بلاطة بعبوة شديدة الانفجار pic.twitter.com/dT0z6NpwDx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2024

وشمالي الضفة أيضا ذكرت وكالة "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابا. وأضافت أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة "حومش"، وانتشرت في شوارع البلدة، وسط مواجهات، كما أقامت حاجزا اعتقلت الشاب من خلاله.

واقتحم جيش الاحتلال قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا، ونحو 6300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.