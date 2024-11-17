عاجل,
أخبار

50 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

17/11/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان