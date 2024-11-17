50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة راح ضحيتها 50 شهيدا على الأقل، تزامنت مع مواصلة قوات الاحتلال نسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع ، واستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 50 شهيدا على الأقل سقطوا في قصف إسرائيلي على منزل في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقال شهود عيان إن المنزل الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي اليوم مكون من 5 طوابق أسقطت على رؤوس النازحين جراء القصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل صباح الأحد نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".

وقالت قناة تقدم محدود لآليات الاحتلال شرق مخيم البريج قالت قناة الأقصى الفضائية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بشكل محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بغطاء ناري وقذائف مدفعية كثيف لتنفيذ أعمال تجريف.

غزة في 17 نوفمبر /قنا/ استشهد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي الليلة الماضية، على شارع صلاح الدين قرب مدخل المخيم ذاته. وقال مستشفى العودة إنه استقبل 6 إصابات جراء قصف الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأفاد بأن طواقم إسعاف المشفى نجت من القصف العشوائي لتلك المنطقة أثناء إجلاء الجرحى.وفي شمال القطاع، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف في مخيم جباليا.ونفذت قوات الاحتلال أمس عدة عمليات قصف وغارات استهدفت منازل ومراكز إيواء للنازحين، وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى بين المواطنين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار حيث ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 الآف و601 جرحى، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.أ ع وقنا 0130 جمت 2024

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في قتال شمالي غزة أمس السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده في قتال شمالي غزة أمس السبت.

تل أبيب 17 نوفمبر/تشرين الثاني(د ب أ)- أعلن المتحدث باسم الجيش

الإسرائيلي صباح اليوم الأحد ، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حركة

حماس، في ضواحي جباليا ، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا

والمناطق المحيطة فيها شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت مقاطع مصورة

قالت إنها لمعارك مع الجيش الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية

إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا غير مسبوق

على مناطق شمال القطاع، قبل أن يشن عملية عسكرية واسعة النطاق فيها

لاسيما جباليا.