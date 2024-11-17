مقتل 3 عسكريين بانفجار قنبلة في شمال العراق

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية -اليوم الأحد- إن 3 جنود من قوات الأمن قتلوا وأصيب آخرون، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

ونعت وزارة الدفاع العراقية الجنود في بيان، وقالت إن القتلى هم "آمر الفوج الثالث اللواء المشترك الأول العقيد الركن سامان صابر سليمان، وأحد ضباط آمرية الهندسة الفرقة المدرعة التاسعة العقيد محمد رضا كريم، والمقاتل البطل النائب ضابط شريف احمد محمد".

وأوضح قائمقام قضاء طوز خورماتو ذو الفقار البياتي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن القتلى ينتمون إلى قوات البشمركة العسكرية التابعة لإقليم كردستان العراق، مضيفا أن الجرحى 3 من عناصر الجيش العراقي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن مسؤولَين أمنيين عراقيين قالا إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة.

وأعلنت بغداد أواخر عام 2017 هزيمة تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بأعوام.