محلل عسكري: عمليات جباليا تؤكد أن المقاومة موجودة وتعمل بكفاءة استثنائية

قال الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي إن عملية استهداف الآليات الإسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تظهر احترافية في الأداء وروحا معنوية عالية.

ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس السبت صورا لاستهداف 7 آليات وقنص جندي في عدد من مناطق المخيم.

وأضاف الصمادي -في تحليل للمشهد العسكري في القطاع- أن هذه العمليات التي جاءت بعد 44 يوما من الفصل الكامل لجباليا وحصارها، "تعكس قيام المقاومة بعمليات خلف خطوط العدو".

ولفت إلى أن العمليات التي جرت من داخل البيوت المدمرة تعكس حرب استنزاف بامتياز في ظل فارق القوى المطلق لصالح إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة لا يمكنها الدخول في معركة صدامية بسبب هذا الفارق.

واعتبر الصمادي أن المشاهد التي نشرتها القسام "تعتبر دليلا قاطعا على عدم صدقية حديث الاحتلال عن تدمير قدرات المقاومة"، وقال إن ما يجري من عمليات "يؤكد أن المقاومة لا تزال بخير".

وأظهر فيديو القسام قيام أحد المقاتلين بوضع عبوة عمل فدائي على ظهر دبابة ميركافا من مسافة صفر، فضلا عن استهداف دبابتين أخريين من على مسافة أمتار.

كما أظهر الفيديو قنص جندي كان يتحصن في أحد البيوت، واستهداف 3 جرافات إحداهمم تم استهدافها ليلا وأصيبت إصابة مباشرة.