مباحثات بين قطر والأردن ودعوة لإنهاء "الكارثة غير المسبوقة" بشمال غزة

أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مباحثات في عمّان مع ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الأحد، كما التقى كبار المسؤولين لبحث علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في قطاع غزة ولبنان.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أنه جرت مناقشة "تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وعقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا لقاءين مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن المباحثات شملت "استمرار التعاون في إيصال المساعدات إلى غزة"، وتم التأكيد على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إليها".

رئيس الوزراء الأردني يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Y4VFGILMD0 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 17, 2024

كما شدد البيان على "استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ورفض أي محاولة للانتقاص من دورها".

وللشهر الـ14 على التوالي تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أميركي، وبلغ عدد الشهداء 43 ألفا و846 والجرحى 103 آلاف و740، وفقا لتقرير وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، إذ أفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس السبت بسقوط "3452 شهيدا و14 ألفا و664 مصابا منذ بدء العدوان".