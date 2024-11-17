ماذا يحدث في المطرية؟ كان هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل المصرية خلال الأيام الماضي، فما قصة مدينة المطرية في محافظة الدقهلية؟ ولماذا تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي؟

القصة بدأت من يوم الأربعاء الماضي حيث وقع حادث على طريق المطرية-بورسعيد لحافلة نقل ركاب كبيرة كانت تنقل عمالا في أحد المصانع، وبسبب سوء الإنارة على الطريق اصطدمت الحافلة بـ3 سيارات صغيرة، مما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20.

وأظهرت لقطات فيديو المئات من أهالي المطرية بالدقهلية، وهم يشيعون ضحايا الحادث وسط حالة من الحزن والسخط.

وبعد هذه الحادثة خرج أهالي المطرية في مظاهرات تطالب الحكومة بإصلاح الشارع وتزويده بالإنارة تجنبا لحوادث أخرى في المستقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمهر ذوي الضحايا وعدد من أهالي المدينة لقطع طريق "المطرية الجديد-بورسعيد"، بسبب عدم استجابة الجهة المعنية لمطالبهم بمنع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وعمل مطبات صناعية، بالإضافة إلى إنشاء نقطة ارتكاز لتفادي تكرار الحوادث.

لكن، وخلال احتجاج الأهالي أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع على الأهالي، مما تسبب في حالات اختناق بينهم، في حين أظهرت لقطات متداولة محاولة تفريقهم بعد مناوشات بين قيادات أمنية ومسؤولين والأهالي الغاضبين بسبب الحادث المروع.

ويظهر أحد المقاطع إصابة البرلماني عن دائرة المنزلة-المطرية، أحمد الحديدي، بجروح في رأسه خلال محاولة تفريق الاحتجاج، ولم يتحدث عن أسباب إصابته.

١٣ جثه أستلموهم أهالي المطريه و٢٢ إصابه

وإنهرده الأهالي راحوا عملوا وقفه إحتجاجيه

الناس بتطالب بأصلاح الطريق علشان أولادهم ماتو وده كان رد الفعل!!!!#المطريه pic.twitter.com/dsdgURjXIT — mohammed abdelraheemm (@Falocn4) November 16, 2024

وأثارت الاحتجاجات واستخدام الأمن للغاز المسيل للدموع لتفرقة الأهالي جدلا على منصات التواصل، وبدأ مغردون بمناقشة الأمر والحلول الممكنة للحد من هذه الحوادث.

أولا رحم الله شهداء الطريق فى حادث #المطرية ثانيا لو المرور هناك شايف شغله ومصحصح ماكانت محددات السرعة والارتفاع اتشالت وهو مش حاسس ولا متابع فمن امن العقاب أساء الادب

ثالثاً الدولة مش عزبة و "امين الشرطة" إنسان علشان تاخد قرارات تجمع واعتصام بدون موافقة امنية pic.twitter.com/G6P8VAHkxi — Maha Yasser (@MahaYas04045073) November 16, 2024

فقالوا إن أهالي المدينة من حقهم الخروج بوقفات احتجاجية من أجل تسليط الضوء على الحوادث المتكررة في هذا الطريق.

وذكر هؤلاء المغردون عدة أمور من شأنها تقليل الحوادث المرورية في نظرهم منها: حظر مرور سيارات النقل الثقيل، وتوسعة الطريق بعد أن أصبح طريقا يخدم الاستثمار في بورسعيد، وإنارة الطريق، ووضع علامات إرشادية وفوسفورية، وأخيرا تشديد الرقابة المرورية.

اصابة النائب احمد الحديدي بجرح في الرأس من امين الشرطه اثناء فض الواقفه الاحتجاجيه لأبناء منطقة المطرية بمحافظة الدقهليه اليوم نتمني له الشفاء 🤲🤲#المطرية #شارع_الهرم #ثورة_المفاصل pic.twitter.com/bRYHP1ClB6 — Jihad Ahmed (@JihadA7mad25) November 16, 2024

وانتقد آخرون استخدام الشرطة للقنابل المدمعة في وجه الأهالي، وقالوا إنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية احتواء الموقف بدون استخدام العنف مع أهالي المطرية.

التعامل العنيف والشرس اللي بتعمل الشرطة دلوقتي مع أهالي #المطرية ممكن يفرقع في وش الكل الأهالي المكلومين والغضبانين من وفاة ١٣ من اهلهم بسبب الغباء الهندسي في مشاريع الطرق اللي بلا تخطيط ولا أمان من حقهم يعترضوا ويتظاهروا ويغضبوا الدولة مفروض عليها تسمع شكواهم وتنفذ مطالبهم… pic.twitter.com/11ZbsyZw0Y — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) November 16, 2024

وبعد الجدل الذي أثير على منصات التواصل، علقت محافظة الدقهلية عبر صفحتها على موقع فيسبوك قائلة "في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضاف البيان أن محافظ الدقهلية كلف بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة، وبوضع محددات منع سير النقل الثقيل بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ بإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.