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لماذا تتحدث منصات التواصل المصرية عن حادث المطرية؟

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17/11/2024-|آخر تحديث: 17/11/202402:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ماذا يحدث في المطرية؟ كان هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل المصرية خلال الأيام الماضي، فما قصة مدينة المطرية في محافظة الدقهلية؟ ولماذا تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي؟

القصة بدأت من يوم الأربعاء الماضي حيث وقع حادث على طريق المطرية-بورسعيد لحافلة نقل ركاب كبيرة كانت تنقل عمالا في أحد المصانع، وبسبب سوء الإنارة على الطريق اصطدمت الحافلة بـ3 سيارات صغيرة، مما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20.

وأظهرت لقطات فيديو المئات من أهالي المطرية بالدقهلية، وهم يشيعون ضحايا الحادث وسط حالة من الحزن والسخط.

وبعد هذه الحادثة خرج أهالي المطرية في مظاهرات تطالب الحكومة بإصلاح الشارع وتزويده بالإنارة تجنبا لحوادث أخرى في المستقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمهر ذوي الضحايا وعدد من أهالي المدينة لقطع طريق "المطرية الجديد-بورسعيد"، بسبب عدم استجابة الجهة المعنية لمطالبهم بمنع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وعمل مطبات صناعية، بالإضافة إلى إنشاء نقطة ارتكاز لتفادي تكرار الحوادث.

لكن، وخلال احتجاج الأهالي أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع على الأهالي، مما تسبب في حالات اختناق بينهم، في حين أظهرت لقطات متداولة محاولة تفريقهم بعد مناوشات بين قيادات أمنية ومسؤولين والأهالي الغاضبين بسبب الحادث المروع.

ويظهر أحد المقاطع إصابة البرلماني عن دائرة المنزلة-المطرية، أحمد الحديدي، بجروح في رأسه خلال محاولة تفريق الاحتجاج، ولم يتحدث عن أسباب إصابته.

وأثارت الاحتجاجات واستخدام الأمن للغاز المسيل للدموع لتفرقة الأهالي جدلا على منصات التواصل، وبدأ مغردون بمناقشة الأمر والحلول الممكنة للحد من هذه الحوادث.

فقالوا إن أهالي المدينة من حقهم الخروج بوقفات احتجاجية من أجل تسليط الضوء على الحوادث المتكررة في هذا الطريق.

وذكر هؤلاء المغردون عدة أمور من شأنها تقليل الحوادث المرورية في نظرهم منها: حظر مرور سيارات النقل الثقيل، وتوسعة الطريق بعد أن أصبح طريقا يخدم الاستثمار في بورسعيد، وإنارة الطريق، ووضع علامات إرشادية وفوسفورية، وأخيرا تشديد الرقابة المرورية.

وانتقد آخرون استخدام الشرطة للقنابل المدمعة في وجه الأهالي، وقالوا إنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية احتواء الموقف بدون استخدام العنف مع أهالي المطرية.

وبعد الجدل الذي أثير على منصات التواصل، علقت محافظة الدقهلية عبر صفحتها على موقع فيسبوك قائلة "في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين، فقد كلف محافظ الدقهلية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة، وبوضع محددات منع سير النقل الثقيل بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق".

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ بإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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