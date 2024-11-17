مقتل ضابط وجندي إسرائيليين والمقاومة تخوض اشتباكات ضارية شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح خطيرة في الحادث نفسه الذي قتل فيه ضابط وجندي.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث الذي قتل فيه الضابط والجندي وقع في جباليا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الصحيفة بسقوط قتلى من وحدة "لوتار" الإسرائيلية في كمين نصبته لهم كتائب القسام في جباليا عندما كانت الوحدة الإسرائيلية تحاول بدورها نصب كمين لمقاتلين فلسطينيين.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت في وقت سابق اليوم عن "حدث أمني صعب" جديد في قطاع غزة، في إشارة إلى تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح.

ويأتي الإعلان عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين بعد يوم من مصرع عسكري آخر برصاص قناص من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة الخزندار شمال غرب غزة.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم إن 27 ضابطا وجنديا إسرائيليا قتلوا شمالي القطاع منذ بدء العملية البرية الأخيرة للجيش الإسرائيلي في جباليا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأيام الماضية، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفصائل فلسطينية أخرى، عن عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

اشتباكات ضارية

من ناحية أخرى، تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمالي القطاع ووسطه.

وأعلنت فصائل المقاومة اليوم استهداف ما لا يقل عن 6 آليات عسكرية للاحتلال في محاور القتال.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع ميركافا وجرافة من نوع "دي-9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، ذكرت القسام أنها استهدفت جرافتين "دي-9" بقذيفتي تاندوم في المحور نفسه.

ومساء اليوم، بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف وقنص قوات إسرائيلية متحصنة داخل عمارة سكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما بثت مشاهد قالت إنها تظهر استهداف ناقلة جند وجرافة "دي-9" بقذيفتي "الياسين 105" قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمالي القطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، قالت السرايا إنها دمرت آلية عسكرية متوغلة قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا، بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار، كانت مجهزة مسبقا.

كما بثت السرايا مشاهد قالت إنها تظهر قصف مقاتليها مرابض المدفعية في موقع فجة العسكري شرقي قطاع غزة بصواريخ 107.