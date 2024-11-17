شاهد.. القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتستهدف آخر بقذيفة أفراد

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد مشاهد من استهداف وقنص جنود إسرائيليين شمال غربي مدينة غزة.

وقالت القسام إن عملية استهداف وقنص قوات الاحتلال جرت في إحدى البنايات السكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غربي غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف أحد مقاتلي القسام جنديا إسرائيليا كان متحصنا بإحدى الغرف بقذيفة مضادة للأفراد.

وأظهرت المشاهد أيضا عملية رصد دقيقة لأحد جنود الاحتلال ثم قنصه وسقوطه أرضا على الفور.

وأمس السبت، أعلنت القسام قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الخزندار.

ويأتي بث المشاهد تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير وإصابة جندي ثانٍ بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفّذت ضد قوات الاحتلال.

وكذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.