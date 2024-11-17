حزب الله يبث مشاهد لاستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا والكرمل

بث حزب الله اللبناني مقطع فيديو تضمن مشاهد قال إنها لاستهداف مقاتليه قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل بصواريخ "نصر 1″ و"فجر 5".

وأظهرت المشاهد -التي يعود تاريخها إلى أمس السبت- صورا جوية لقاعدتي حيفا البحرية وحيفا التقنية، ثم رصدا جويا ليليا لمدينة حيفا، وأيضا صورا جوية لقاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا، ثم مسحا جويا للقاعدة نفسها، بالإضافة إلى صور جوية لقاعدة "طيرة الكرمل" التابعة لجيش الاحتلال جنوب حيفا، ثم مسح جوي لها.

كما بث حزب الله صورا جوية لقاعدة "نيشر"، ثم عملية مسح جوي لنفس القاعدة، وعملية إطلاق الصواريخ باتجاه الهدف الإسرائيلي.

ووثقت مشاهد حزب الله لحظة إطلاق صواريخ "نصر 1″ و"فجر 5" باتجاه القواعد العسكرية الإسرائيلية في منطقتي حيفا والكرمل.

وعرض حزب الله في مقطع الفيديو الذي بثه مشاهد التقطتها كاميرا مستوطنين إسرائيليين تظهر حجم الأضرار التي خلّفتها صواريخ "نصر 1" و"فجر 5″، حيث ظهرت نيران تتصاعد ورجال إطفاء يحاولون إخمادها.

ويبث حزب الله من حين إلى آخر مشاهد توثق عملياته ورشقاته الصاروخية ضد أهداف داخل إسرائيل.