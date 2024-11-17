جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية -بينهم طفل ومعتقلون سابقون- خلال حملة اقتحامات مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني -في بيان- إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم (شمال) ورام الله والقدس (وسط) والخليل (جنوب)، وتخللتها عمليات تنكيل واسعة يرافقها تخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة -بما فيها القدس- منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا" في قطاع غزة والضفة الغربية.

اقتحام عيادة

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد اقتحام الجيش الإسرائيلي مقر العيادة الطبية التابعة لها مساء أمس في بلدة كوبر شمالي رام الله.

وقالت الوزارة إن قوات إسرائيلية اقتحمت مقر العيادة بعد تحطيم أبوابها، واعتلى جنود إسرائيليون سطحها، معتبرة أن "سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المرافق الطبية والصحية الفلسطينية تمثل إمعانا في انتهاك الاحتلال القوانين والأعراف الدولية".

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني.

يشار إلى أنه بموازاة العدوان المتواصل على قطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا ونحو 6300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات رسمية فلسطينية.