بعد مجزرة بيت لاهيا.. حماس تناشد العالم كسر العجز أمام جرائم إسرائيل

ناشدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالم سرعة التحرك لوقف المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبها اليوم الأحد في بيت لاهيا شمال القطاع، والتي راح ضحيتها 72 شهيدا وعشرات المصابين.

واعتبرت حماس مجزرة اليوم "إمعانا في حرب الإبادة والتطهير العرقي"، وقالت في بيان لها إن "المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف بناية سكنية على رؤوس ساكنيها في بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي والانتقام الوحشي من المدنيين العزل".

وأضافت حماس في بيانها "تواصل المجازر الوحشية وحرب الإبادة وحرب التجويع، التي تستهدف تهجير شعبنا وتصفية قضيتنا الوطنية، لن تفلح في تحقيق أهدافها أو كسر إرادة شعبنا".

كما طالبت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والحكومات العربية والإسلامية، بكسر حالة العجز والصمت عن هذه الجرائم، والتحرك الفوري لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، وخصوصا في الشمال".