مرشح ترامب للدفاع يعتز بوشم الحروب الصليبية

أمام أسئلة عن اعتداء جنسي ووشوم صليبية تعود للعصور الوسطى مرتبطة بجماعات متطرفة، "سيواجه بيت هيغسيث مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع صعوبة في تأكيد أهليته لهذا المنصب، في ظل ظروف طبيعية. لكن هذه ليست أوقاتا عادية في واشنطن".

انطلاقا من المقدمة السابقة، أعدت وكالة أسوشيتد برس تقريرا اليوم عن وقوع اختيار ترامب على هيغسيث، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، الثلاثاء الماضي، معتبرة أن هذا الاختيار "واحد من عدة ترشيحات أخطأت وألقت تحديا على مجلس الشيوخ".

وقالت الوكالة "لتولي منصب رئيس البنتاغون والإشراف على 3.4 ملايين موظف، سيحتاج هيغسيث إلى تأكيد من مجلس الشيوخ، ويضغط ترامب علنا على المشرعين لإظهار الولاء لأجندته".

وبعد التقليب في سيرته الذاتية، ذكرت الوكالة "أن الاكتشافات الأخيرة عن الرجل البالغ من العمر 44 عاما جعلت طريقه إلى السلطة أكثر صعوبة على ذلك الجندي السابق المتزوج 3 مرات، والذي تم التحقيق معه بتهمة الاعتداء الجنسي في كاليفورنيا عام 2017".

وأضافت الوكالة "لم يتم توجيه أي اتهامات بشأن لقاء في فندق مونتيري شهد تقديم متهم مجهول الهوية لتقرير للشرطة، لكن الادعاء أدى إلى تساؤلات حول عملية فحص الجندي السابق".

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، دفع هيغسيث مبلغا غير معلن عنه للمرأة بعد عدة سنوات ضمن اتفاقية عدم إفصاح، على الرغم من أنه أكد أن لقاءهما كان بالتراضي.

وشم صليبي

أثارت وشوم هيغسيث أيضا التساؤلات، مما أدى إلى استبعاده من قبل وحدة الحرس الوطني للجيش عندما تم استدعاؤها لتنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2020.

في حديثه في بودكاست مع زميله المخضرم شون رايان في وقت سابق من هذا الشهر، كشف عن أن أحد زملائه الجنود قد أشار إليه باعتباره "قوميا أبيضا محتملا بسبب الوشم على جسده".

وأرجع سبب ذلك إلى "الصليب المقدسي" الذي يعود إلى فترة الحروب الصليبية في العصور الوسطى على صدره، لكنه أيضا لديه وشم على ذراعه بعبارة "Deus Vult"، التي تعني "يريد الله ذلك"، والتي استخدمها الصليبيون في حروبهم على المسلمين خلال العصور الوسطى.

وتشير الوكالة إلى أنه "تم تبني الصور والشعارات الصليبية الأوروبية التي تعود للعصور الوسطى على نطاق واسع من قبل دعاة تفوق العرق الأبيض البيض والنازيين الجدد خلال السنوات الأخيرة، لكن هيغسيث يقول إن وشومه تعكس إيمانه ببساطة".

وقال مؤلف كتاب صدر عام 2020 بعنوان "الحملة الصليبية الأميركية" عن صليب القدس "إنه رمز مسيحي".

وانتشر تعامل هيغسيث مع الأسلحة التي تعود إلى العصور الوسطى على نطاق واسع الأيام الأخيرة، إذ ظهر في مقطع فيديو له وهو يشارك في مسابقة "رمي الفأس" التي تم بثها على شاشة التلفزيون، والتي شهدت إخفاقه في إصابة الهدف وضرب أحد المارة، الذي نجا بأعجوبة من إصابة خطيرة.

وعاء فارغ

تتضمن السيرة الذاتية هيغسيث خبرة قتالية في أفغانستان والعراق، وترقى إلى رتبة رائد في الحرس الوطني، وهي مرتبة متواضعة مقارنة بالجنرالات والأدميرالات الذين سيشرف عليهم في البنتاغون إذا تولى منصب وزير الدفاع.

يتفاخر هيغسيث بدرجات من جامعات أميركية مرموقة، بما في ذلك درجة جامعية من برينستون ودرجة ماجستير من هارفارد. و لفت انتباه ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" (Fox & Friends Weekend) الذي يشارك في استضافته.

قال له ترامب خلال ظهوره في أوائل يونيو/حزيران الماضي: "أنت تعرف الجيش أفضل من أي شخص آخر"، مضيفًا أنه غالبا ما فكر في تعيينه مسؤولا عن البنتاغون.

وهذا الأسبوع، كتب عميل جمهوري سابق عن هيغسيث -الذي فحص ملفه عندما كان ترامب يفكر فيه لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى عام 2016- أنه ظل غير مؤهل و"وعاء فارغا".

وكتب العميل السابق جاستن هيغينز لشبكة "إم إس إن بي سي" أنه بالنظر إلى "افتقاره إلى الخبرة الكبيرة في الشؤون الخارجية أو السياسة في الكونغرس، فإن المؤهلات الإدارية المدنية الوحيدة التي حصل عليها هيغسيث كانت كونه الرئيس التنفيذي لمنظمة غير ربحية صغيرة.. وليس من الصعب أن نتخيل أنه سيفعل ويقول كل ما يريده ترامب".

ويركز هيغينز في كتبه وظهوره الإعلامي بشكل أساسي على معالجة ما يسميها "الأشياء التي استيقظت" في القوات المسلحة، وقد أعرب عن دعمه لما سماه "تطهير كبار القادة".