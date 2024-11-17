الحوثيون يهاجمون مواقع عسكرية إسرائيلية في يافا وعسقلان

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن -اليوم الأحد- تنفيذ عملية عسكرية ضد عدد من الأهداف العسكرية جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، "نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن "العملية النوعية نفذت بعدد من الطائرات المسيّرة وحققت أهدافها بنجاح".

وأشار المتحدث العسكري للحوثيين إلى أن عملياتهم "تأتي انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وشدد بالقول "سنواصل عملياتنا العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان"، مؤكدا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان".

يُذكر أن الحوثيين أعلنوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات فضلا عن استهداف مواقع بإسرائيل، وذلك في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام لعدوان إسرائيلي أسفر حتى الآن عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني.

وردا على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن -منذ مطلع 2023- شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع تابعة للجماعة باليمن، وهو ما قابلته بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.