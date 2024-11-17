اعتبر لواء سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لم يهزم "حتى اللحظة" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إسحاق بريك قوله إن الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية.

وأضاف اللواء المتقاعد أنه تم تعيين وزير دفاع جديد غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوآف غالات وتعويضه بيسرائيل كاتس، مضيفا أن وزير الدفاع الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن الجبهة الشمالية، أقر بريك بأن إسرائيل "ضربت حزب الله اللبناني بقوة، لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه".

وعن التوغل البري في جنوب لبنان، قال إن "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتزامنا مع عدوانها على غزة، تواصل إسرائيل غاراتها اليومية على لبنان وتوغلها البري في جنوبه، في حين يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.