111 شهيدا في مجازر بغزة واشتباكات ضارية في البريج وبيت لاهيا

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى أكثر من مئة شهيد جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، وكان أكبرها في شمال القطاع، فيما تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة في عدة محاور.

وقالت مصادر طبية للجزيرة، مساء اليوم، إن 111 فلسطينيا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية، منهم 70 في شمال القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية، حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية، استشهد على إثرها أكثر من 72 شهيدا من عائلات غباين وغنيم وصافي وعيادة وعبد العاطي والتلولي في بيت لاهيا (شمالي القطاع)".

وأضاف، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل مدنية، واستشهد على إثر المجزرتين 24 شهيدا من عائلات أبو عرمانة وصيدم وعقل والمصري والحملاوي وأمُّوم".

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال "كان يعلم أن هذه المنازل والعمارات السكنية فيها العشرات من المدنيين النازحين، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".

ووفقا للبيان، "تأتي هذه الجرائم الفظيعة والوحشية بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي وصلت ليومها الـ408 على التوالي، كما تتزامن هذه المجازر مع إسقاط الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبشكل مركز في محافظة شمال قطاع غزة"، حيث أخرجت المستشفيات الأربعة هناك عن الخدمة.

اشتباكات ضارية

من ناحية أخرى، تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمالي القطاع ووسطه.

وأعلنت فصائل المقاومة اليوم استهداف ما لا يقل عن 6 آليات عسكرية للاحتلال في محاور القتال.

صور لمروحيات تنقل جنودا مصابين في معارك #غزة إلى أحد مستشفيات تل أبيب#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/MG6INUuBU1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 17, 2024

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع ميركافا وجرافة من نوع "دي-9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، ذكرت القسام أنها استهدفت جرافتين "دي-9" بقذيفتي تاندوم في المحور نفسه.

محور بيت لاهيا

ومساء اليوم، بثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها تظهر استهداف ناقلة جند وجرافة "دي-9" بقذيفتي "الياسين 105" قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمالي القطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، قالت السرايا إنها دمرت آلية عسكرية متوغلة قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا، بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار، كانت مجهزة مسبقا.

كما بثت السرايا مشاهد قالت إنها تظهر قصف مقاتليها مرابض المدفعية في موقع فجة العسكري شرقي قطاع غزة بصواريخ 107.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إصابة 5 عسكريين في صفوفه خلال 24 ساعة، منهم 3 في قطاع غزة، واثنان في لبنان.