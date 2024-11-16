طالب راسب وغاضب يقتل 8 طعنا بمدرسة شرقي الصين

نفذ طالب اليوم السبت عملية طعن داخل مدرسة في مدينة ووتشي شرقي الصين مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وقالت الشرطة المحلية إن الهجوم وقع في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في معهد ووتشي المهني للفنون والتكنولوجيا بمدينة ووتشي في مقاطعة يانغسو.

وأضافت أن المشتبه في ارتكابه عملية الطعن اعتقل، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه طالب يبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت الشرطة "لأنه لم يحصل على شهادته بعد رسوبه في الامتحانات وبسبب استيائه من المكافأة المالية (الضئيلة) التي تلقاها خلال التدريب، عاد إلى المعهد للتعبير عن غضبه وارتكب هذه الجرائم"، مؤكدة أن المشتبه به "اعترف بكل شيء".

وتابعت أن أجهزتها مستنفرة بالكامل لتوفير العناية للمصابين واستكمال التحقيق في هذه القضية.

وحدث الهجوم في مدينة ووتشي بعد أيام من عملية الدهس بسيارة التي وقعت مساء الاثنين الماضي في محيط مركز رياضي مدينة تشوهاي جنوبي الصين وأسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وسبق أن شهدت الصين في السنوات القليلة الماضية حوادث طعن داخل المدارس ورياض الأطفال.

وعلى الرغم من أن الصين تعد آمنة والهجمات الدامية نادرة الحدوث فيها، فإنها تشهد بين حين وآخر هجمات تخلف ضحايا على غرار عملية الدهس في تشوهاي وعملية الطعن التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل متجر كبير في شنغهاي وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.