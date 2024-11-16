وزير الدفاع الإيراني يبدأ زيارة إلى سوريا

وصل وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت على رأس وفد أمني رفيع لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين في زيارة لم تحدد مدتها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الوفد الإيراني سيبحث "آخر المستجدات في المنطقة بشكل عام وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيشين الصديقين، بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

بدورها، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن وزير الدفاع الإيراني قوله لدى وصوله إلى دمشق، إنه "بناءً على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم إلى سوريا الصديقة".

وأشار إلى أن سوريا لديها مكانة إستراتيجية في السياسية الخارجية لإيران، وقال إن الزيارة إلى دمشق جاءت بناءً على دعوة من نظيره السوري.

وأضاف نصير زاده أنه والوفد المرافق له سيبحثون مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في دمشق عدة مسائل مشتركة في مجال الدفاع والأمن، لتوسيع وتطوير العلاقات في هذا المجال بين البلدين.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا في وقت تشهد فيه الأخيرة بشكل متكرر مؤخرا هجمات إسرائيلية تقول تل أبيب إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله اللبناني وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

كما أنها تأتي في ظل تصعيد للحرب الإسرائيلية على لبنان والحديث عن تقديم مقترح أميركي لتسوية بين حزب الله المدعوم إيرانيا، وإسرائيل، تنهي المواجهة بينهما المستمرة منذ أكثر من عام وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية.