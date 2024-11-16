مقتل 7 جنود باكستانيين بهجوم لـ"جيش تحرير بلوشستان"

قتل 7 جنود على يد مسلحين من البلوش اقتحموا نقطة أمنية في جنوب غرب باكستان، حيث دار اشتباك لعدة ساعات، وفقا لما أعلنته السلطات.

وقالت السلطات إن المسلحين هاجموا في وقت مبكر من صباح السبت نقطة لحرس الحدود في منطقة قلات الجبلية على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وتحدث المسؤولون المحليون عن إصابة ما بين 15 و18 جنديا بجروح، تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" -وهو أحد أكبر فصائل البلوش الانفصالية- مسؤوليته عن الهجوم، من دون أن يدلي بتفاصيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي قوله إن نحو 40 إلى 50 مسلحا نفذوا الهجوم، وأضاف أن تبادل إطلاق النار استمر عدة ساعات.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر موقع إكس بـ"هجوم إرهابي"، متعهدا باتخاذ "خطوات فورية بحق منفذيه".

وصعّد "جيش تحرير بلوشستان" عملياته في الآونة الأخيرة، وقد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف قبل أسبوع قوات من الجيش الباكستاني في محطة للسكك الحديدية في كويتا قبل دقائق من ركوبهم القطار. وأدى التفجير إلى مقتل 27 شخصا، بينهم 19 جنديا، كانوا يرتدون ملابس مدنية.

وقال هذا الفصيل إنه استهدف "وحدة للجيش الباكستاني كانت عائدة بعد تدريب في كلية المشاة".