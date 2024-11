مظاهرات حول العالم تؤازر غزة ولبنان واحتجاج أمام نيويورك تايمز

تظاهر محتجون في عواصم كبرى ومدن عديدة حول العالم اليوم السبت للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، ومنع إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، كما دعوا إلى رفع الحصار عن القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أميركي للشهر الـ14 على التوالي، وبلغ عدد الشهداء 43 ألفا و799، والجرحى 103 آلاف و601، وفقا لتقرير وزارة الصحة في القطاع اليوم السبت.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، حيث قالت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة إن هناك "3445 شهيدا و14 ألفا و599 مصابا منذ بدء العدوان".

تظاهر المئات في شوارع العاصمة لندن للمطالبة بوقف ما وصفوه بالتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية التي تجري في غزة. ونظم المظاهرة تحالف يضم أكثر من 60 من منظمات "العدالة المناخية"، لتتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان.

وسار المتظاهرون أمام مقر شركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي" التي يتهمونها بمد إسرائيل بنحو 30% من النفط الذي تستخدمه لتشغيل آليات الجيش الإسرائيلي وطائراته في الحرب على غزة ولبنان.

وفي مانشستر، شارك المئات في مظاهرة جابت شوارع المدينة حاملين أعلام فلسطين ولبنان. وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالضغط من أجل وقف الحرب، والامتناع عن تسليح إسرائيل ودعمها.

اعتقلت السلطات متظاهرين متضامنين مع فلسطين، إثر احتجاجهم، أمس الجمعة، عند مدخل مبنى صحيفة نيويورك تايمز للتنديد بسياسة الصحيفة في تغطية الحرب على غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة المتظاهرين وهم يتجمعون أمام مبنى الصحيفة بمنطقة مانهاتن في نيويورك، حيث رفع بعضهم لافتات تقول "نيويورك تايمز الكاذبة.. أنت من أضرمتِ النيران في فلسطين".

Protesters took over the New York Times lobby, demanding it “retract its lies” on coverage of Gaza and call for an arms embargo against Israel, and accusing the newspaper of anti-Palestinian bias. pic.twitter.com/OIDA60yyRo

— AJ+ (@ajplus) November 15, 2024