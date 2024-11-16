عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تتهم نتنياهو بإطالة أمد الحرب

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدير في قطاع غزة حربا بلا أهداف ويرفض متعمدا إيجاد حكم بديل لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشارت إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى.

وأضافت أنه "بدلا من إنهاء الحرب وإعادة المختطفين يوسع الجيش المحاور ويقيم المنشآت"، مشيرة إلى أن ما وصفته بالتيار المتطرف في الحكومة يواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة.

وذكرت الهيئة أن الرئيس الأميركي جو بايدن أخبرها هذا الأسبوع أن نتنياهو "لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس".

جدير بالذكر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة حماس إن عشرات منهم قُتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع.

وتواصل إسرائيل منذ أزيد من عام حربها المدمرة على القطاع المحاصر مما تسبب في عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير منظمات إقليمية وأممية.