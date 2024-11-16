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عاجل | عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يدير في غزة حربا بلا أهداف

16/11/2024

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين:

  • بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس.
    بدلا من إنهاء الحرب وإعادة المختطفين يوسع الجيش المحاور ويقيم المنشآت.
  • التيار المتطرف في الحكومة يواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة.
  • نتنياهو يدير في غزة حربا بلا أهداف ويرفض متعمدا إيجاد حكم بديل لحكم حماس.
  • نتنياهو يطيل أمد حرب غزة للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى.
المصدر : الجزيرة

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