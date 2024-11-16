غارات على صور والضاحية وحزب الله يقصف قواعد عسكرية شمال إسرائيل

طالب الجيش الإسرائيلي اليوم السبت سكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي، فيما أكد رصد إطلاق 65 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه مناطق داخل إسرائيل منها الجليل وخليج حيفا.

كما شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق جنوب وشرق لبنان، خاصة في صور حيث أكد مراسل الجزيرة تواصل استهداف أحياء سكنية عدة في المدينة من قبل المقاتلات الإسرائيلية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنذارات بالإخلاء لسكان مناطق في صور ومحيطها تمهيدا لقصفها.

قواعد عسكرية

في المقابل، أعلن حزب الله قصف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية، وتجمعات لجنود اسرائيليين في أربع مناطق شمالي إسرائيل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية إصابة مبنى بشكل مباشر في نهاريا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عكا وخليج حيفا وبلدات مجاورة، وفي أكثر من 20 مدينة وموقعا في الشمال.

وقال الحزب إن مقاتليه هاجموا بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في ثكنتي يعرا ودوفيف، وفي مستوطنات المنارة وراميم وأفيفيم ويرؤون وكتسرين.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية شرقي بلدة مارون الراس، جنوبي لبنان.

وقال إنه أستهدف أيضا بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "شييطت 13" في قاعدة عتليت ‏جنوبي حيفا، مؤكد إصابة الهدف بدقة.

وأضاف أنه قصف برشقات صاروخية قاعدة شراغا شمالي عكا، وقاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب ‏حيفا.

غارات بالضاحية

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة من الهجمات على "مقار عسكرية" تابعة لحزب الله في الضاحية ببيروت.

وأظهرت لقطات فيديو الدخان يتصاعد فوق أبنية في الضاحية الجنوبية شبه الخالية من السكان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارات الجديدة استهدفت أحياء الشياح وبئر العبد وبرج البراجنة.

وقبيل ذلك، حدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي المناطق الثلاث في منشور على منصة إكس، داعيا السكان إلى إخلائها، مشيرا إلى أنهم متواجدون "بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".

وكان سلسلة غارات قد استهدفت خلال الصباح منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية بعد إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي لإخلائها.

مقتل مسعفين

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 مسعفين وإصابة 4 وفقدان اثنين، في بلدات جنوبي لبنان جراء غارات إسرائيلية خلال عمليات للإنقاذ في المنطقة.

واستهدفت إسرائيل منذ بدء القصف المتبادل على الحدود في أكتوبر/تشرين الأول 2023، 90 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، كما نفذت اعتداءات على 66 مستشفى و220 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة.

يشار إلى أن إسرائيل وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم مناطق البلاد، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن 3 آلاف و445 قتيلا و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبوتيرة يومية يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، بحسب مراقبين.