عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا
16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202411:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا
- بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا
- بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتنياهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات
- بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق
- موقع واللا: سقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء هو فشل أمني إضافي
- بن غفير: اليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي
- بن غفير: إلقاء قنبلة إضاءة على منزل نتنياهو هو تجاوز لخط أحمر آخر
المصدر : الجزيرة