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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا

16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202411:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا
  • بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا
  • بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتنياهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات
  • بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق
  • موقع واللا: سقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء هو فشل أمني إضافي
  • بن غفير: اليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي
  • بن غفير: إلقاء قنبلة إضاءة على منزل نتنياهو هو تجاوز لخط أحمر آخر
المصدر : الجزيرة

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