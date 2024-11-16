شاهد.. محتجون في لندن يقطعون خطاب وزير أوروبي داعم لإسرائيل

احتج ناشطون في كلية لندن الجامعية (University College London) على استضافة وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي -المعروف بدعمه القوي لإسرائيل- لإلقاء كلمة بشأن الحرب في أوكرانيا أمس الجمعة.

وأرغم المحتجون الوزير التشيكي على إنهاء كلمته في عجالة، بعدما رددوا هتافات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وتنادي بالحرية للشعب الفلسطيني.

ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل -بدعم الولايات المتحدة ودول أوروبية- حربا مدمرة على غزة، يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، حيث استشهد وأصيب أكثر من 147 ألف فلسطيني، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية بالقطاع المحاصر، وشُرّد قرابة مليوني إنسان.