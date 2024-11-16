شاهد.. حزب الله يقصف قاعدة طيرة الكرمل العسكرية جنوبي حيفا

نشر حزب الله اللبناني صورا لقصف قاعدة طيرة الكرمل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا أمس الجمعة بصواريخ "نصر 1".

وبدأت المشاهد برصد جوي للقاعدة وشركة البيت ولحظة إطلاق صواريخ إشغال الدفاعات الجوية ثم لحظة إطلاق صواريخ "نصر 1″، ومشاهد من كاميرا مستوطنين تظهر سقوط الصواريخ وارتفاع الدخان من موقع سقوطها.

وكان حزب الله نشر أمس الجمعة صورا لقصف قاعدة إلياكيم في جنوب مدينة حيفا، وقال إن القاعدة تضم معسكرات تدريب تابعة لقيادة المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أنها تبعد 50 كيلومترا عن الحدود.

كما أفاد حزب الله الجمعة بأنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام.

وقال الحزب أيضا إنه استهدف بصاروخ تجمعا لقوات إسرائيلية غرب بلدة الجبين جنوبي البلاد، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددا في نهاريا ومحيطها ومناطق في الجليل الغربي

وبعد الهجوم، أعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة شييطت 13 في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أمس الجمعة رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.