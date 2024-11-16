ترامب يعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة تعيين كارولين ليفيت (27 عاما) متحدثة باسم البيت الأبيض، وبذلك تصبح ليفيت -التي كانت متحدثة باسم حملة الملياردير الجمهوري- الوجه الجديد الناطق باسم السلطة التنفيذية الأميركية.

وقال ترامب في بيان إن "كارولين ذكية وصلبة، وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا".

وأضاف أن ليفيت "أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".

وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي لجعل أميركا أمة عظيمة مجددا".

ويتطلب هذا المنصب الإستراتيجي الإجابة عن أسئلة الصحافة أمام الكاميرا بشكل شبه يومي.

وسبق أن عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى عضوة الكونغرس إليز ستيفانيك، وهي نائبة عن ولاية نيويورك رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وفي 2022 أجرت ليفيت حملة في إطار الانتخابات النيابية أملا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيوهامبشير، لكنها خسرت.

وقالت في بودكاست على قناة فوكس نيوز نشر أمس الجمعة "لم أنشأ في عائلة سياسية مثل معظم الأميركيين، نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيوهامبشير، لقد انخرطت بالسياسة في الجامعة".