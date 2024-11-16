المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم "هدفا حيويا" في إيلات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -اليوم السبت- أنها هاجمت مرتين بطائرات مسيرة هدفا حيويا في مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة (إيلات).

من جهتها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل دون دوي صفارات الإنذار.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا وبن غوريون الإسرائيلي، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" هي تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.