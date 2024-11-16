الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حيوي" بميناء إيلات

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -اليوم السبت- إن جماعته هاجمت "هدفا حيويا" في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر "بعدد من الطائرات المسيرة".

وأوضح سريع -في بيان متلفز- أن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة (إسرائيل) بعدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف المتحدث العسكري للحوثيين أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد استمرار قوات الجماعة "في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا".

وشدد سريع على أن "هذه العملياتِ لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

يُذكر أن الحوثيين أعلنوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات فضلا عن استهداف مواقع بإسرائيل، وذلك في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام لعدوان إسرائيلي أسفر حتى الآن عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني.

وردا على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن -منذ مطلع 2023- شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع تابعة لهم باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها للسفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.