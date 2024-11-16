الجهاد تنعى اثنين من قادتها اغتالتهما إسرائيل في سوريا

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت اثنين من قادتها استشهدا في غارة إسرائيلية على ضاحيتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق أول أمس الخميس.

وقالت الحركة -في بيان- إن القائدين هما السياسي عبد العزيز الميناوي (عضو المكتب السياسي) ورسمي يوسف أبو عيسى مسؤول العلاقات العربية.

وأضافت أنهما استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة إثر الاستهداف الإسرائيلي لمكاتب مدنية وشقق سكنية، وتم إخراج جثمانيهما من تحت الأنقاض فجر اليوم.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضدها لن تزيدها إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة حتى إفشال أهداف الاحتلال ودحره عن الأرض الفلسطينية.

وكان بيان سابق للحركة أكد أن ادعاء إسرائيل استهداف مقار ومراكز عسكرية تابعة للحركة في سوريا محض اختلاق لبطولات وهمية.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اغتالت إسرائيل عددا من قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان وسوريا وإيران، وكان أبرزهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.