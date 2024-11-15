37 شهيدا في قصف إسرائيلي شمل خيام نازحين في غزة

استشهد 37 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 43 ألفا و764 شهيدا، و103 آلاف و490 مصابا.

وقبل قليل، قال مراسل الجزيرة إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد شاب في قصف إسرائيلي على دوار الميدان في بيت لاهيا.

وأضاف مراسل الجزيرة أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقتي الفاخورة والتوبة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد المراسل باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون -بينهم أطفال- في غارات إسرائيلية مختلفة على مدينة غزة.

وأدى قصف إسرائيلي في محيط مفرق الأمن العام غرب مدينة غزة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، كما استشهد اثنان آخران في قصف من مسيّرة إسرائيلية على فلسطينيين عند مفترق بهلول غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال أثناء نزوحه من مدينة غزة إلى وسط القطاع عبر حاجز نتساريم.

استهداف نازحين

وقال مراسل الجزيرة إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد 3 أشخاص -بينهم طفلة وامرأة- وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية استهدفت شقة وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي رفح، أفاد شهود عيان ومسعفون باستشهاد 3 فلسطينيين -بينهم فتاة- في غارات منفصلة استهدفت منزلا وتجمعا لمواطنين شمال شرقي المدينة.

وشيّع عدد من الأهالي فلسطينيْين استشهدا إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما شيّع فلسطينيون من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثامين 4 شهداء، بينهم طفلة وامرأة، إثر غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة منزلا وخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد خاصة للجزيرة امرأة وهي تحاول نقل جثمان رجل استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة بالقرب من الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتعد المنطقة محاصرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ فيها عملية عسكرية منذ 42 يوما، حيث يمنع طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ من نقل الجرحى والشهداء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و764 شهيدا، و103 آلاف و490 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المقابل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها نفذت اليوم 5 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع، أبرزها الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين، وقنص رابع، واستهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في بيت لاهيا، وقصفت -بالاشتراك مع كتائب المجاهدين- مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

استشهاد مسؤول بـ"الجهاد الإسلامي"

من جانب آخر، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على مدينة غزة.

وقال في بيان "هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري من جهاز الأمن العام (الشاباك) وقضت على لقمان عبد السلام خليل عنبر مسؤول الإسناد بالنار التابع للواء مدينة غزة في حركة الجهاد الإسلامي".

وادعى أن عنبر كان مسؤولا عن منظومة إطلاق القذائف الصاروخية من مدينة غزة نحو إسرائيل، وشغل منصبا مركزيا في عمليات إنتاج الوسائل القتالية في الحركة.

وحتى الآن لم تعلق الجهاد الإسلامي على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.