29 شهيدا بغارات على غزة واستهداف خيمة نازحين بدير البلح

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 29 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم الجمعة، في حين كثف الاحتلال غاراته على بيت لاهيا وجباليا إلى جانب قصف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح.

فقد استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلة وامرأة، وبإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن 4 استشهدوا في قصف على محيط مفرق الأمن العام غربي مدينة غزة، بينما استشهد اثنان آخران في قصف من مسيّرة عند مفترق بهلول غرب مدينة غزة، لافتا إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية أخرى استهدفت منطقتي الفاخورة والتوبة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي حين أفادت مصادر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف من طائرة مسيّرة استهدفهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استشهد اثنان في قصف إسرائيلي على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح وأصيب عدد آخر بجروح.

وقد أفادت مصادر فلسطينية بتنفيذ قوات الاحتلال مجددا -في وقت سابق اليوم- عمليات نسف مبان سكنية في الأنحاء الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق مساء أمس، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن "مجزرة طحين جديدة" نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري شمال غربي مدينة غزة.

وأكد المرصد أن جيش الاحتلال قتل خلال تلك المجزرة عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يتجمعون في منطقة دوار السودانية، بانتظار وصول المساعدات الإنسانية بعد نحو 50 يوما من الإغلاق.

ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها على غزة توصف بالإبادة الجماعية، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تخيم على القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل تلك المجازر متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.