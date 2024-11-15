قالت صحيفة برافدا الروسية إن نشطاء من روسيا ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين مكافأة دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية بإقامة نصب تذكاري له في موسكو وإعادة تسمية محطة مترو باسمه.

وأرسل مسؤول العلاقات العامة في وكالة "غلافبيار" المقترح لبوتين، معتبرا أنه من الجيد إقامة نصب تذكاري لترامب في موسكو تحت مسمى "الملك الذهبي للتغريدات".

كما عرضت الوكالة على بوتين النظر في إعادة تسمية محطة مترو "باريكادنيا" في موسكو (حيث تقع السفارة الأميركية) إلى "ترامبسكايا" بهدف إزالة "الحواجز" بين البلدين بشكل رمزي، وإعلان عام 2025 عاما لترامب في روسيا.

وهنأ الرئيس الروسي المرشح الجمهوري ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الخامس من الشهر الجاري، وأبدى استعداده للحوار معه.

وفتح فوز ترامب بسباق البيت الأبيض الباب أمام تكهنات بأن يتمكن من فرض تسوية وشيكة تُنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظل العلاقة الخاصة التي تجمعه بنظيره الروسي.