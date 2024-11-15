كيم يختبر مسيّرات متفجرة ويدعو إلى تسريع إنتاج "ضخم" منها

اختبرت كوريا الشمالية مسيّرات متفجرة مصممة للتصادم مع الأهداف، في الوقت الذي دعا فيه زعيم البلاد كيم جونغ أون إلى تسريع الإنتاج الضخم لهذه الأسلحة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

وخلال الاختبار الذي تم أمس، أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها "بدقة" بعد اتباع مسارات محددة سلفا، حسب ما ذكرت الوكالة.

وقالت إن الطائرات بلا طيار الهجومية الانتحارية المستخدمة في نطاقات هجومية مختلفة مكلفة بمهاجمة كل أهداف العدو بدقة على الأرض وفي البحر.

وشدد كيم، خلال حضوره اختبار الأداء، على ضرورة بناء نظام إنتاج متسلسل في أقرب وقت والانتقال إلى الإنتاج الضخم للطائرات بلا طيار المتفجرة.

والطائرات بلا طيار المتفجرة تحمل متفجرات مصممة لتصطدم عمدا بالأهداف، وتعمل كصواريخ موجهة.

وقال كيم إن الطائرات بلا طيار "عنصر سهل الاستخدام" نظرا إلى كلفتها الإنتاجية المنخفضة نسبيا والمجموعة الواسعة من التطبيقات التي توفرها.

وذكر أن كوريا الشمالية أولت مؤخرا أهمية لتطوير أنظمة المعدات غير المأهولة ودمجها في الإستراتيجية العسكرية الشاملة للبلاد.

وقال خبراء إن هذه الطائرات بلا طيار التي نشرت صورها وسائل الإعلام الرسمية في أغسطس/آب الماضي تشبه طائرة "لانسيت 3" الروسية الصنع، وكذلك الطائرة الانتحارية بلا طيار "هاروب" الإسرائيلية الصنع وطائرة "هيرو 30" الإسرائيلية.

ومن الممكن أن تكون كوريا الشمالية قد حصلت على هذه التقنيات من روسيا التي يشتبه بحصولها عليها من إيران، كما أنه يرجح استيلاء طهران عليها عن طريق القرصنة أو أنها سرقتها من إسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان بينما يسود توتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية التي أطلقت مؤخرا صاروخا يوصف بأنه الأكثر تطورا في ترسانتها، وتُتهم بإرسال آلاف الجنود لمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.

وجاء رد روسيا على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي نفى صحة تلك التقارير، ووصفها بأنها "مجرد ادعاءات".