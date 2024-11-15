فرنسا تستأنف قرار مشاركة إسرائيل بمعارض الأسلحة

قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" للأسلحة.

وجاء قرار الاستئناف بعد نحو أسبوعين من الالتماس الإسرائيلي الذي سمح لها بالمشاركة في معارض "يورونافال" في باريس، وذلك بدعوى أن قبول الالتماس "سياسي وخارج نطاق اختصاص" المحكمة.

وتم في نهاية الشهر الماضي اتخاذ قرار المحكمة بقبول المشاركة الإسرائيلية في المعارض، بعد التماس تقدمت به جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.

ويُعَد معرض "يورونافال" الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة "مسفنوت يسرائيل"، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة "رشيف 80" وسفينة "ميني شلداغ"، المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض، حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

"الصالون الجوي"

وفي شهر يونيو/حزيران المقبل، سيقام معرض "الصالون الجوي" (Air Salon) التجاري في باريس، حيث ستقدم دول من جميع أنحاء العالم ابتكارات في مجالات الطيران الحربي والمدني.

وقبل 5 أشهر، كانت فرنسا قد حظرت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة ولبنان.