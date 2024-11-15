غارة إسرائيلية تستهدف دمشق للمرة الثانية خلال يومين

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن هجوما إسرائيليا جديدا استهدف اليوم الجمعة منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

وقالت الوكالة، في خبر عاجل، إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف المزة من دون أن تورد تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى إثر الغارة، التي تعد الثانية على المنطقة خلال يومين.

الغارة في المزة استهدفت مبنى مجاور لمطار المزة بالقرب من تقاطع المتحلق الجنوبي- استراد المزة pic.twitter.com/BqNhgMXCwF — 🇺🇦A (@fcbahn) November 15, 2024

وقتل 15 شخصا وأصيب 16 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف أمس الخميس عددا من المباني السكنية في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ومصادر عسكرية محلية.

وقالت إسرائيل إن هجمات الخميس استهدفت منشآت عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.

وتضم المزة مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، وقد استُهدفت بغارات إسرائيلية عدة.

وخلال الأيام القلية الماضية استهدفت غارات إسرائيلية عدة مواقع في سوريا، شملت العاصمة دمشق وريف محافظة حمص، خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان وغيرها.