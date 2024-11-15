آلاف الفلسطينيين يتظاهرون داخل الخط الأخضر ضد العدوان على غزة ولبنان

شارك الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة أم الفحم دعت إليها لجنة المتابعة العليا وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وندد المتظاهرون أيضا بما وصفوها بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

ورفع المشاركون بالمظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان، مؤكدين دعمهم للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال.

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من التظاهرة التي انطلقت في أم الفحم المحتلة قبل قليل للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ولبنان pic.twitter.com/jE8vfFLqAU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2024

كما هتفوا ضد استمرار الحرب وطالبوا بوقف سفك الدماء وما سمي بالعدوان الهمجي والإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن أطفال غزة يستحقون الحياة.

وقد شارك في هذه المظاهرة عدد من القيادات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية داخل الخط الأخضر.

تغطية صحفية: تضامنا مع لبنان وغزة .. تظاهرة تجوب شوارع مدينة أم الفحم المحتلة، بعد صلاة الجمعة pic.twitter.com/Gvcz8XiddA — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 15, 2024

وقد بثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لمسيرة أم الفحم (جنوب شرقي حيفا) اليوم الجمعة، تعبيرا عن التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتضامنا مع الضفة وضد تفشي الجريمة بأراضي 48.

وقد دفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة الى مدخل أم الفحم، وكانت الحكومة قد حظرت على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بداية الحرب تنظيم أي فعاليات احتجاجية على العدوان على غزة.